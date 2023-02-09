Зеленський прибув у Брюссель на саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого прибув у Брюссель. Гарант виступить у Європарламенті та відвідає саміт ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
"Президент України прибув до Брюсселя після польоту з Еммануелем Макроном президентським літаком", - йдеться у повідомленні.
У Брюсселі вже зібралася черга журналістів, які чекають прибуття Володимира Зеленського.
Президент Європейського парламенту Роберта Метцола анонсувала виступ Зеленського.
"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України
Володимир Зеленський буде сьогодні вранці у Європарламенті", - написала вона у Twitter.
Водночас глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн публікує фото з Володимиром Зеленський.
Президент Європейської ради Шарль Мішель опублікував у своєму Twitter ще одне фото з Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні відвідає саміт ЄС, де проведе низку зустрічей. Європейське турне президента України стало другою поїздкою Зеленського за кордон з початку повномасштабної війни.
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