Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС

"Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом", - говорится в сообщении.

В Брюсселе уже собралась очередь журналистов, ожидающих прибытия Владимира Зеленского.

Президент Европейского парламента Роберта Метцолла анонсировала выступление Зеленского.

"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины

Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте", – написала она в Twutter.

В то же время глава Европейской комиссии публикует фото с Владимиром Зеленским.