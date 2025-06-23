Зеленський прибув до Британії: відома програма візиту

Підтримка України з боку Британії

Велика Британія з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації зайняла рішучу позицію щодо підтримки України. Лондон надає військову, фінансову й дипломатичну допомогу, сприяє зміцненню української обороноздатності та виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні.

Водночас підтримка Лондона має й стратегічний характер, зокрема в питанні зміцнення спільної безпеки й майбутньої відбудови України.

Під час останнього засідання "Рамштайн", яке відбулось на початку червня, Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів. Це дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025-му.

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