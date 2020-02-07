Зеленский с президентом Италии обсудили вопрос интеграции Украины в евроатлантические структуры

Фото: Владимир Зеленский и Серджио Маттарелла (president.gov.ua)

Лидеры двух стран также обсудили развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества государств

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Италии Серджио Маттарелла вопрос интеграции Украины в евроатлантические структуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, лидеры двух стран также обсудили развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, президент Италии положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие человеческих контактов между странами.

Кроме того, Зеленский ознакомил Маттарелла с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей парижского саммита в нормандском формате. Владимир Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарны международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы самопровозглашенных "республик Донбасса", а также поднял вопрос бывшего нацгвардейца Виталия Маркива.