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Зеленський з президентом Італії обговорили питання інтеграції України в євроатлантичні структури

Новини » Політика     07.02.2020 - 20:16
Зеленський з президентом Італії обговорили питання інтеграції України в євроатлантичні структури
Фото: Володимир Зеленський і Серджіо Маттарелла (president.gov.ua)

Лідери двох країн також обговорили розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва держав

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Італії Серджіо Маттарелла питання інтеграції України в євроатлантичні структури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, лідери двох країн також обговорили розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, підтримку Італією процесу реформ в Україні.

"Для України важливо розвиток відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО", - підкреслив Зеленський.

Також він зазначив, що зараз відкриваються нові можливості для активізації співробітництва між двома країнами.

У свою чергу, президент Італії позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка вносить важливий внесок в розвиток людських контактів між країнами.

Крім того, Зеленський ознайомив Маттарелла з ситуацією на Донбасі та станом реалізації домовленостей паризького саміту в нормандському форматі. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Італія і надалі буде підтримувати солідарні міжнародні зусилля по відновленню суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених республік Донбасу", а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.

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