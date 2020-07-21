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Зеленский и президент Швейцарии посетят прифронтовую зону на Донбассе

Киев, Вторник 21 июля 2020 13:59
Зеленский и президент Швейцарии посетят прифронтовую зону на Донбассе
Фото: Симонетта Соммаруга (uvek admin ch)
Автор: Марианна Присяжнюк, Максим Зайченко

Вчера начался официальный визит главы Швейцарской Конфедерации в Украину

Послезавтра, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга совместно посетят прифронтовую территорию Донбасса. Стороны ознакомятся с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции со швейцарской коллегой, передает РБК-Украина.

"Послезавтра мы совместно посетим Донбасс. Для меня ценно, когда мировые лидеры посещают со мной восток и видят, сколько бед принесла война", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня Швейцария является единственным государством, которое оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта украинцам.

Перед визитом президента Швейцарии планировалось, что Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс, чтобы ознакомиться с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Напомним, вчера начался первый в истории визит президента Швейцарии в Украину.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский возобновит зарубежные визиты с начала осени.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассШвейцарияПрезидент
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