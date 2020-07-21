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Зеленський і президент Швейцарії відвідають прифронтову зону на Донбасі

Київ, Вівторок 21 липня 2020 13:59
Зеленський і президент Швейцарії відвідають прифронтову зону на Донбасі
Фото: Симонетта Соммаруга (uvek admin ch)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Максим Зайченко

Вчора розпочався офіційний візит глави Швейцарської Конфедерації в Україну

Післязавтра, 23 липня, президент України Володимир Зеленський і глава Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга спільно відвідають прифронтову територію Донбасу. Сторони ознайомляться зі станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної прес-конференції зі швейцарською колегою, передає РБК-Україна.

"Післязавтра ми разом відвідаємо Донбас. Для мене цінно, коли світові лідери відвідують зі мною схід і бачать, скільки лиха принесла війна", - сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні Швейцарія є єдиною державою, яка надає гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту українцям.

Перед візитом президента Швейцарії планувалося, що Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас, щоб ознайомитися з політикою безпеки та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, вчора розпочався перший в історії візит президента Швейцарії в Україну.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський відновить закордонні візити з початку осені.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасШвейцарияПрезидент
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