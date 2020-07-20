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Начался первый в истории визит президента Швейцарии в Украину

Киев, Понедельник 20 июля 2020 17:58
Начался первый в истории визит президента Швейцарии в Украину
Фото: президент Швейцарии Симонетта Соммаруга (uvek admin ch)
Автор: РБК-Украина

Симонетта Соммаруга уже прибыла в Украину

Сегодня, 20 июля, начался официальный визит президента Швейцарии в Украину. Ранее высшее руководство этой страны не посещало Украину.

Об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине в Facebook.

Сообщается, что самолет с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой только что приземлился в Киеве. Также в посольстве уточнили, что это первый в истории официальный визит президента Швейцарии в Украину, а также первый зарубежный визит Соммаруги после начала пандемии COVID-19.

Начался первый в истории визит президента Швейцарии в Украину

Фото: самолет с президентом Швейцарии приземлился в Киеве (twitter.com/SwissUA)

Отметим, президент Швейцарии не является главой государства, поскольку данные функции выполняют коллективно все члены Федерального совета. Президент избирается на один год из числа членов парламента - высшего органа исполнительной власти. Фактически президент Швейцарии обладает в основном представительскими функциями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут ограничивать движение из-за визита президента Швейцарии; в частности, возможно перекрытие движения на Бориспольском шоссе и в других районах столицы.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский начнет осуществлять международные визиты с осени.

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