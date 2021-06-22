Зеленский презентовал модель здоровой школы для украинских детей

По его словам, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы украинцев рождалось больше и умирало меньше. Для этого здоровый и активный образ жизни должны стать неотъемлемой частью украинской ментальности.

"Начинаться все должно с детства, поэтому первая составляющая нашей программы - это модель здоровой школы. Это восемь компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учеников всех школ по всей территории нашей страны", - отметил Зеленский.

Например, это концепция новых уроков физкультуры, реформа школьного питания, популяризация спортивных секций и кружков (через онлайн-приложения) и другое.