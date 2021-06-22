Зеленський презентував модель здорової школи для українських дітей

Про це він заявив на форумі "Україна 30" .

За його словами, держава має бути зацікавлена ​​в тому, щоб українців народжувалося більше і вмирало менше. Для цього здоровий і активний спосіб життя мають стати невід'ємною частиною української ментальності.

"Починатися все має з дитинства, тому перша складова нашої програми - це модель здорової школи. Це вісім компонентів для зміцнення здоров'я та імунітету всіх учнів усіх шкіл по всій території нашої країни", - зазначив Зеленський.

Наприклад, це концепція нових уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій і гуртків (через онлайн-додатки) та інше.