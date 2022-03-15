Зеленский о преступлениях военных РФ: весь мир видит, что происходит

Ответственность за преступления несут российские военные. Наказание будет неизбежно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович озвучил основные направления российских атак.
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