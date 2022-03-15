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Зеленский о преступлениях военных РФ: весь мир видит, что происходит

Автор: Артур Родивилов

Ответственность за преступления несут российские военные. Наказание будет неизбежно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Ответственность за военные преступления лежит на российских военных. За гуманитарную катастрофу ответственность неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Гостомеле, Ахтырке, Ирпене. Наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в областях. За это будет ответ обязательно", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович озвучил основные направления российских атак.

Война России против Украины продолжается 20-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Зеленский