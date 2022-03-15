Зеленський про злочини військових РФ: весь світ бачить, що відбувається

Відповідальність за злочини несуть російські військові. Покарання буде неминуче.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович озвучив основні напрямки російських атак.
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