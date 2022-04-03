Зеленский о преступлениях РФ в Украине: санкций недостаточно, нужны выводы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкций против Российской Федерации сегодня недостаточно. Заявил о важности пересмотреть политическое поведение, которое позволило начать войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Обязательно будет новый пакет санкций против России, но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило прийти этому злу на нашу землю", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить Бучу, чтобы показать им последствия политических уступок России.

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