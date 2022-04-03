Зеленський про злочини РФ в Україні: санкцій недостатньо, потрібні висновки

Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкцій проти Російської Федерації сьогодні недостатньо. Заявив на важливості переглянути політичну поведінку, яка дозволила розпочати війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Обов'язково буде новий пакет санкцій проти Росії, але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки. Не тільки про Росію, але й про політичну поведінку, яка фактично дозволила прийти цьому злу на нашу землю", - заявив президент.