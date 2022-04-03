Зеленський про злочини РФ в Україні: санкцій недостатньо, потрібні висновки
Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкцій проти Російської Федерації сьогодні недостатньо. Заявив на важливості переглянути політичну поведінку, яка дозволила розпочати війну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Обов'язково буде новий пакет санкцій проти Росії, але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки. Не тільки про Росію, але й про політичну поведінку, яка фактично дозволила прийти цьому злу на нашу землю", - заявив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський запросив Меркель й Саркозі відвідати Бучу, аби показати їм наслідки політичних поступок Росії.
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