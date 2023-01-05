Зеленський з прем'єром Хорватії обговорив конкретні рішення щодо посилення України

"Провів змістовну бесіду з Прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Привітав Хорватію зі вступом до зони євро та Шенген. Домовилися про конкретні рішення на посилення оборони України, а також проведення міжнародної конференції з розмінування", - написав він.

При цьому Зеленський додав, що під час бесіди з Пленковичем вони визначилися щодо ролі Хорватії у формулі миру.

Зазначимо, що українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.