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Зеленский с премьером Хорватии обсудил конкретные решения по усилению Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В ходе переговоров они договорились об конкретных решениях по усилению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Провел содержательную беседу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Поздравил Хорватию со вступлением в зону евро и Шенген. Договорились о конкретных решениях на усиление обороны Украины, а также о проведении международной конференции по разминированию", - написал он.

При этом Зеленский добавил, что в ходе беседы с Пленковичем, они определились относительно роли Хорватии в формуле мира.

Отметим, что украинская формула мира состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

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Владимир ЗеленскийХорватияВойна России против Украины