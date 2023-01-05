Зеленский с премьером Хорватии обсудил конкретные решения по усилению Украины

"Провел содержательную беседу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Поздравил Хорватию со вступлением в зону евро и Шенген. Договорились о конкретных решениях на усиление обороны Украины, а также о проведении международной конференции по разминированию", - написал он.

При этом Зеленский добавил, что в ходе беседы с Пленковичем, они определились относительно роли Хорватии в формуле мира.

Отметим, что украинская формула мира состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

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