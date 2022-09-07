Зеленский отобрал гражданство у четырех контрабандистов из списка СНБО

"Что касается тех, у кого из подсанкционных лиц обнаружено иностранное гражданство, в частности российское и румынское, то на основании предложения СБУ и согласно законодательству принял решение о прекращении гражданства этих лиц", - заявил Зеленский.

Ранее СБУ разоблачила четырех иностранцев, которые влияли на работу таможни. Из них трое имеют российский паспорт, еще один - румынский. Подсанкционные фигуранты пытались обойти ограничения и через аффилированные структуры продолжали незаконную деятельность. Контрабандисты сотрудничали с украинскими таможенниками.