Зеленський відібрав громадянство у чотирьох контрабандистів зі списку РНБО

"Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції СБУ та згідно з законодавством ухвалив рішення про припинення громадянства цих осіб", - заявив Зеленський.

Раніше СБУ викрила чотирьох іноземців, які впливали на роботу митниці. З них троє мають російський паспорт, ще один - румунський. Підсанкційні фігуранти намагалися обійти обмеження та через афільовані структури продовжували незаконну діяльність. Контрабандисти співпрацювали з українськими митниками.