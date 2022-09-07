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Зеленський відібрав громадянство у чотирьох контрабандистів зі списку РНБО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні припинили громадянство у чотирьох контрабандистів, троє з яких мали російський паспорт, а один мав румунський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

"Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції СБУ та згідно з законодавством ухвалив рішення про припинення громадянства цих осіб", - заявив Зеленський.

Раніше СБУ викрила чотирьох іноземців, які впливали на роботу митниці. З них троє мають російський паспорт, ще один - румунський. Підсанкційні фігуранти намагалися обійти обмеження та через афільовані структури продовжували незаконну діяльність. Контрабандисти співпрацювали з українськими митниками.

Нагадаємо, що російські контрабандисти впливали на роботу української митниці. Правоохоронці ініціювали припинення у них громадянства України.

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Володимир Зеленський