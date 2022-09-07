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Российские контрабандисты влияли на работу украинской таможни. СБУ разоблачила схему

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 17:56
Российские контрабандисты влияли на работу украинской таможни. СБУ разоблачила схему Фото: в Украине разоблачили масштабную схему на таможне (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили масштабную схему на украинской таможне, к которой причастны должностные лица и россияне из санкционного списка контрабандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ разоблачила четырех иностранцев, которые влияли на работу таможни. Из них трое имеют российский паспорт, еще один - румынский. Правоохранители инициировали прекращение у них гражданства Украины.

Подсанкционные фигуранты пытались обойти ограничения и через аффилированные структуры продолжали незаконную деятельность. Контрабандисты сотрудничали с украинскими таможенниками.

По данному факту открыли уголовное дело по четырем статьям УКУ. СБУ провела 23 обыска у фигурантов, в результате которых обнаружили оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества.

Сейчас 24 таможенников, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранили от занимаемых должностей.

Фото: СБУ разоблачили масштабную схему на таможне (ssu.gov.ua)

Напомним, в Украине арестовали активы компании из структуры "Роснефти", ею руководили "ставленники" ОПЗЖ.

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