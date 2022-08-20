UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский предупредил о возможных жестоких атаках РФ и дал украинцам совет

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На этой неделе российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Мы должны быть осведомлены в том, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же самое постоянно - гадкое и жестокое", - сказал он.

Зеленский отметил, что одна из ключевых задач страны-агрессора - унизить украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, а также распространить неверие, страх и конфликты.

"Поэтому важно никогда, ни одной минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать мебе, не проявлять слабости. Мы все должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять любым вражеским провокациям столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все свои удары и за тот террор - за Харьков, за Донбасс, за Азовсталь, за Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города", - сказал он.

Президент добавил, что украинцы должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к победе.

Напомним, что заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины