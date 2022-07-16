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Зеленский предупредил украинцев о вбросах из России и назвал их причину

Новина українською →
Киев, Суббота 16 июля 2022 22:08
Зеленский предупредил украинцев о вбросах из России и назвал их причину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российская пропаганда массово распространяет сообщения о повышенной угрозе ударов по территории Украины, совершая информационный террор. Но украинцы не должны доверять и подыгрывать ему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя анонимному источнику. Это иногда приобретает нездоровые формы, когда в социальных сетях и на сайтах распространяются сознательные вбросы из России, цель которых лишь одна: дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина не должна подыгрывать фейкам со стороны врага, нашему государству нужен "информационный суверенитет". Тогда каждый гражданин сможет сознательно воспринимать любую информацию, любое сообщение, от кого бы они не шли.

"Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив заявлял, что сейчас существует риск массированного ракетного удара по территории всей Украины. Воздушная тревога объявлена во всех областях.

При этом мэр Сум Александр Лысенко призвал жителей города и области позаботиться о безопасности в эти выходные. В частности, он попросил людей выехать из городов.

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