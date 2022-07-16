ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэр Ивано-Франковска заявил о риске массированного ракетного удара по всей Украине

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 17:21
Мэр Ивано-Франковска заявил о риске массированного ракетного удара по всей Украине Фото: мэр Ивано-Франковска Иван Марцинков (facebook)
Автор: Сергей Пышкин

Существует риск массированного ракетного удара по территории всей Украины. Воздушная тревога объявлена во всех областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Ивано-Франковска Ивана Марцинкива.

"Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине! И поэтому в очередной раз прошу реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких", - пишет мэр.

Стоит отметить, что сейчас Генеральный штаб Украины никоим образом не прокомментировал эту информацию.

В то же время еще утром мэры Сум и Белополья Александр Лысенко и Юрий Зарко призвали жителей области позаботиться о безопасности в эти выходные и временно выехать из городов.

Мэр Ивано-Франковска заявил о риске массированного ракетного удара по всей Украине

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года