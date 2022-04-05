Зеленский предупредил Кремль: не захотите договариваться о мире - лихие 90-е покажутся сытыми

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Москву о грустных последствиях для России из-за санкций и войны, если власти страны не будут идти на реальные шаги для заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Если руководство России не станет реально искать мир, реально договариваться о мире, то они заведут свое государство в худшее состояние за последние 50 лет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в таком случае жителям РФ печальноизвестные "лихие 90-е" уже будут казаться "сытыми и спокойными".