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Зеленский предупредил Кремль: не захотите договариваться о мире - лихие 90-е покажутся сытыми

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 01:02
Зеленский предупредил Кремль: не захотите договариваться о мире - лихие 90-е покажутся сытыми Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Москву о грустных последствиях для России из-за санкций и войны, если власти страны не будут идти на реальные шаги для заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Если руководство России не станет реально искать мир, реально договариваться о мире, то они заведут свое государство в худшее состояние за последние 50 лет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в таком случае жителям РФ печальноизвестные "лихие 90-е" уже будут казаться "сытыми и спокойными".

Напомним, что президент Владимир Зеленский сформировал постоянную делегацию для переговоров с Россией.

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