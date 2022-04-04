Зеленский сформировал постоянную делегацию для переговоров с Россией

Фото: сформирована делегация для переговоров с РФ (t.me nexta live)

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал украинскую делегацию для переговоров с Россией о завершении войны и мирном договоре. Делегацию возглавил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно указу президента, в украинскую делегацию также вошли: Андрей Костин (по согласию) - народный депутат Украины;

Дмитрий Лубинец (по согласию) - народный депутат Украины;

Денис Малюська - министр юстиции Украины;

Михаил Подоляк - советник руководителя Офиса президента;

Алексей Резников - министр обороны Украины;

Николай Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины.

Рустем Умеров - народный депутат Украины;

Александр Малиновский - юрист-международник;

Александр Чалый - чрезвычайный и почтенный посол Украины. В то же время глава делегации Давид Арахамия по согласованию с МИД может вносить изменения в состав делегации, а также привлекать к ее работе работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, президент утвердил тайные директивы украинской делегации.