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Зеленський попередив про катастрофічне зростання цін: про що мова

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 14:57
Зеленський попередив про катастрофічне зростання цін: про що мова Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через війну Росії проти України всьому світу загрожує катастрофічне зростання цін на продовольство. Наближення катастрофи стане очевидним вже в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до політиків і народу Індонезії.

За його словами, на сьогодні Росія перекрила доступ до портів у Чорному морі і окупувала українське узбережжя Азовського моря, що призвело до закриття традиційних маршрутів торгівлі.

"В даний час 22 млн тонн зернових знаходяться в сховищах, ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні. Вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і інше продовольство можуть катастрофічно зрости. І вже урядам країн-експортерів продовольчих товарів доведеться приймати рішення щодо закриття експорту тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн, щоб утримати внутрішні ціни від вибухового зростання", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що вже в липні, коли в багатьох країнах закінчаться запаси торішнього врожаю, стане очевидним, що катастрофа дійсно наближається.

"Погляньте на ціни прямо в магазинах зараз, їх зростання - це провісник того, що обов'язково вдарить по людях, якщо нічого не зміниться. Це провісник злиднів для бідних та збіднення середнього класу. Тільки уявіть собі, яким політичним хаосом це може закінчитися в деяких регіонах. І це я навів лише один аспект того, як війна, розв'язана Росією, впливає на весь світ. А таких аспектів, крім загрози голоду, хаосу, дійсно багато", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Британії заявили, що зростання цін на продовольство може виявитися страшнішим за енергетичну кризу.

У тому числі у зв'язку з цим Зеленський закликає світову спільноту домагатися від Росії розблокування морського експорту українського зерна.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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