Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки і назвав головні завдання

Зміну у керівництві розвідки

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка.

У відкритих джерелах немає інформації про Іващенка, лише відомо, що він є бойовим генералом.

Своєю чергою Зеленський призначив колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Раніше цю посаду обіймав Олексій Данілов.

Детальніше про те, хто такий Олександр Литвиненко - у матеріалі РБК-Україна.

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