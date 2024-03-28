Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки и назвал главные задачи

Смену в руководстве разведки

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

В открытых источниках нет информации об Иващенко, только известно, что он боевой генерал.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.

Подробнее о том, кто такой Александр Литвиненко - в материале РБК-Украина.

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