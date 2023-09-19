Зеленський представить формулу миру в Україні на Радбезі ООН

Зеленський нагадав, що начерки формули миру були представлені на Генасамблеї ООН минулого року. Він зауважив, що за цей час формула миру стала основою для оновлення архітектури безпеки й тепер можна гарантувати повну силу світового порядку.

"Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН. Головне, що йдеться не лише про Україну. Понад 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково підтримали українську формулу миру. Українська формула миру стає глобальною", - сказав він.

За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

"Подивіться - вперше в новітній історії ми маємо шанс припинити агресію на умовах нації, яка зазнала нападу. Це реальний шанс для кожної нації - домогтися того, щоб агресія проти вашої держави, якщо вона, не дай Боже, станеться, закінчилася не тим, що ваша земля буде розділена і ви будете змушені підкоритися військовому чи політичному тиску, а тим, що ваша територія і суверенітет будуть повністю відновлені", - підкреслив Зеленський.

Він заявив, що агресор має бути стриманий так само як зараз стримується ядерна зброя, а кожна війна зараз може стати остаточною. Однак Україні необхідна єдність та допомога, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову.

"Не діалог між так званими "великими державами" десь за зачиненими дверима може гарантувати нам усім нову епоху без воєн, а відкрита робота всіх народів заради миру", - вважає президент.

Формула миру

Нагадаємо, ще минулого року президент Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів. У ній описано кроки для завершення війни Росії проти України.

2023 року Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав. У цих зустрічах брав участь і Китай.

Чергові переговори у такому форматі хочуть організувати на рівні глав держав.

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