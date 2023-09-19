Зеленский представит формулу мира в Украине на Совбезе ООН

Зеленский напомнил, что наброски формулы мира были представлены на Генассамблее ООН в прошлом году. Он отметил, что за это время формула мира стала основой обновления архитектуры безопасности и теперь можно гарантировать полную силу мирового порядка.

"Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Главное, что речь идет не только об Украине. Более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали украинскую формулу мира. Украинская формула мира становится глобальной", - сказал он.

По словам президента, ее пункты предлагают решения и шаги, которые остановят все формы вооружения, которые Россия применила против Украины и других стран.

"Посмотрите - впервые в новейшей истории мы имеем шанс прекратить агрессию на условиях подвергшейся нападению нации. Это реальный шанс для каждой нации - добиться того, чтобы агрессия против вашего государства, если она, не дай Бог, произойдет, закончилась не тем, что ваша земля будет разделена и вы будете вынуждены подчиниться военному или политическому давлению, а тем, что ваша территория и суверенитет будут полностью восстановлены", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что агрессор должен быть сдержан так же, как сейчас сдерживается ядерное оружие, а каждая война сейчас может стать окончательной. Однако Украине необходимо единство и помощь, чтобы гарантировать, что агрессия не лопнет снова.

"Не диалог между так называемыми "великими государствами" где-то за закрытыми дверями может гарантировать нам всем новую эпоху без войн, а открытую работу всех народов ради мира", - считает президент.

Формула мира

Напомним, еще в прошлом году президент Владимир Зеленский представил формулу мира по 10 пунктам. В ней описаны шаги по завершению войны России против Украины.

В 2023 году Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств. В этих встречах участвовал и Китай.

Очередные переговоры в таком формате хотят организовать на уровне глав государств .

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