Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Литвиненко

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины(СВРУ) Александра Литвиненко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Зеленский вручил Литвиненко служебное удостоверение и поздравил с назначением на должность. На церемонии представления также присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Президент отметил, что Литвиненко прекрасно понимает стоящие перед СВРУ задачи и должен сохранить в разведке профессионалов и вместе с ними реформировать ведомство.
"У нас сегодня одна большая задача - это защита нашей государственности, нашего суверенитета, территориальной целостности. И каждый должен это делать прозрачно, открыто, отдавая свои силы и знания", - добавил глава государства.
Фото: Зеленский представил нового главу СВР Литвиненко (president.gov.ua)
Напомним, сегодня, 23 июля, Зеленский уволил главу СВРУ Валерия Кондратюка. Вместо него он Александра Литвиненко - генерал-майора запаса и директора Национального института стратегических исследований.