Зеленський представив нового главу Служби зовнішньої розвідки Литвиненка

Зеленський вручив Литвиненко службове посвідчення і привітав з призначенням на посаду. На церемонії представлення також були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Президент зазначив, що Литвиненко прекрасно розуміє стоять перед СЗРУ завдання і повинен зберегти в розвідці професіоналів і разом з ними реформувати відомство.

"У нас сьогодні одна велика задача - це захист нашої державності, нашого суверенітету, територіальної цілісності. І кожен повинен це робити прозоро, відкрито, віддаючи свої сили і знання", - додав глава держави.

Фото: Зеленський представив нового главу СВР Литвиненко (president.gov.ua)