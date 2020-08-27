Зеленський представив нового очільника Кіровоградської ОДА

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський представив нового очільника Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ним став Андрій Назаренко.

Про це він заявив на брифінгу.

Відповідну заяву президент зробив під час робочої поїздки у Кіровоградську область.

"Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилась, м'яко кажучи, не дуже добре, але дуже справедливо. Точніше, не закінчилась, адже зараз працюють правоохоронні органи", - заявив він.

Зеленський заявив, що в країні "закон один для всіх" і недоторканних немає.

"Навіть, якщо це люди, яких призначив президент України. Навпаки, до таких людей увага ще більш пильна", - додав він.

Андрій Назаренко раніше працював директором регіонального центру з інвестицій і розвитку.

25 серпня Назаренко подав декларацію кандидата на посаду голови Кіровоградської ОДА, а 26 серпня уряд погодив його призначення.

Зазначимо, попереднього голову області Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря від керівника обласного осередку одного з органів держвлади. За даними слідства, в обмін на неправомірну вигоду посадовцю обіцяли не чинити перешкод у його діяльності. Слідство вважає, що Балонь діяв зі спільником, якого вже арештували.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Балоню підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Також Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області 27 червня.