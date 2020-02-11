Зеленский: правоохранители извинятся в случае нехватки доказательств по делу Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранители, заявившие о раскрытии убийства журналиста Павла Шеремета, не смогут доказать свои обвинения в суде, то они должны извиниться. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".

При этом он добавил: "Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, он сказал: "Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

Напомним, в середине декабря прошлого года Министерство внутренних дел провело брифинг по делу об убийстве Павла Шеремета. В присутствии президента Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки руководство Нацполиции назвало имена подозреваемых.

Ими оказались сержант Сил спецопераций и рок-музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, а также военный парамедик Яна Дугарь.

В конце января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела Шеремета недостаточно доказательств.