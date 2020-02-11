Зеленський: правоохоронці вибачаться в разі нестачі доказів у справі Шеремета

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронці, які заявили про розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета, не зможуть довести свої звинувачення в суді, то вони повинні вибачитися. Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум".

При цьому він додав: "Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями це справа не закрити".

Відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування, він сказав: "Не шкодую. Я тоді сказав, що є багато фактів, одні з них серйозні, інші слабше. Тому я говорив "ймовірні виконавці", "ймовірні вбивці". Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу".

Нагадаємо, в середині грудня минулого року Міністерство внутрішніх справ провело брифінг у справі про вбивство Павла Шеремета. У присутності президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки керівництво Нацполіції назвало імена підозрюваних.

Ними виявилися сержант Сил спецоперацій і рок-музикант Андрій Антоненко, дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, а також військовий парамедик Яна Дугарь.

Наприкінці січня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що для передачі до суду справи Шеремета недостатньо доказів.