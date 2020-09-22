ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский предложил заложить в бюджет деньги на биолабораторию по разработке вакцин

Киев, Вторник 22 сентября 2020 18:42
Зеленский предложил заложить в бюджет деньги на биолабораторию по разработке вакцин
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил заложить в государственный бюджет деньги на биологическую лабораторию по разработке вакцин. По его словам, там должны работать лучшие отечественные ученые.

Об этом глава государства сказал на совещании с представителями правительства по вопросам противодействия пандемии коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

"В бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые", - сообщил президент, слова которого цитируют в ОП.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что сегодня идет первая мировая биологическая война. А биологическая угроза опаснее ядерного оружия.

Напомним, до создания эффективной и безопасной вакцины против коронавируса, судя по всему, остались считанные месяцы. РБК-Украина рассказывало в подробностях, как мир создает и будет делить вакцину от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийбюджетКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь