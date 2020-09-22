Зеленский предложил заложить в бюджет деньги на биолабораторию по разработке вакцин

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил заложить в государственный бюджет деньги на биологическую лабораторию по разработке вакцин. По его словам, там должны работать лучшие отечественные ученые.

Об этом глава государства сказал на совещании с представителями правительства по вопросам противодействия пандемии коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

"В бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые", - сообщил президент, слова которого цитируют в ОП.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что сегодня идет первая мировая биологическая война. А биологическая угроза опаснее ядерного оружия.

Напомним, до создания эффективной и безопасной вакцины против коронавируса, судя по всему, остались считанные месяцы. РБК-Украина рассказывало в подробностях, как мир создает и будет делить вакцину от коронавируса.