Зеленський запропонував закласти в бюджет гроші на біолабораторію з розробки вакцин

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський запропонував закласти в державний бюджет гроші на біологічну лабораторію з розробки вакцин. За його словами, там повинні працювати кращі вітчизняні вчені.

Про це глава держави сказав на нараді з представниками уряду з питань протидії пандемії коронавірусу, передає прес-служба Офісу президента.

"В бюджеті повинні бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де будуть працювати над розробкою вакцин кращі вітчизняні вчені", - повідомив президент, слова якого цитують в ОП.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов вважає, що сьогодні йде перша світова біологічна війна. А біологічна загроза небезпечніше ядерної зброї.

Нагадаємо, до створення ефективної та безпечної вакцини проти коронавірусу, судячи з усього, залишилися лічені місяці. РБК-Україна розповідало в подробицях, як світ створює і буде ділити вакцину від коронавірусу.