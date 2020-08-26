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Данилов: мы наблюдаем за первой мировой биологической войной

Киев, Среда 26 августа 2020 17:55
Данилов: мы наблюдаем за первой мировой биологической войной
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что сегодня идет первая мировая биологическая война. А биологическая угроза опаснее ядерного оружия.

Об этом он заявил на встрече с послами Швеции и Финляндии, передает сайт СНБО.

Сообщается, что Данилов сегодня встретился с послом Финляндии Пяйви Лайне и послом Швеции Тобиасом Тибергом. Также он продемонстрировал им мощности Национального координационного центра кибербезопасности СНБО.

Данилов выразил благодарность Швеции и Финляндии за оказанную Украине всестороннюю помощь и поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета над оккупированными Россией территориями.

По словам Данилова, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия".

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил он.

При этом в релизе СНБО не уточняется, имеется ли в виду пандемия коронавируса.

Напомним, в марте 2020 года Данилов утверждал, что пандемия COVID-19 произошла из-за утечки из одной из секретных лабораторий в китайском Ухане.

"Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявлял Данилов.

Всемирная организации здравоохранения считает, что коронавирус перешел к людям от животных.

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