Зеленский предложил закрепить на уровне ООН определение страны-террориста

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН юридически определить понятие государства-террориста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в ходе заседания Совета безопасности ООН.
Он заявил, что нужно дать юридическое определение, что такое государство-террорист на уровне ООН.
"Нужна юридическая оценка и международные санкции за то, что Россия разрушает международный правопорядок", - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня началось заседание Совбеза ООН по российским ракетным ударам по гражданским объектам в Украине.
Выступая перед ООН, Зеленский призвал признать терактом ракетный удар по кременчугскому ТЦ.