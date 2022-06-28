Зеленский предложил закрепить на уровне ООН определение страны-террориста

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Он заявил, что нужно дать юридическое определение, что такое государство-террорист на уровне ООН.

"Нужна юридическая оценка и международные санкции за то, что Россия разрушает международный правопорядок", - сказал Зеленский.