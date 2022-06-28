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Зеленский предложил закрепить на уровне ООН определение страны-террориста

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН юридически определить понятие государства-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Он заявил, что нужно дать юридическое определение, что такое государство-террорист на уровне ООН.

"Нужна юридическая оценка и международные санкции за то, что Россия разрушает международный правопорядок", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня началось заседание Совбеза ООН по российским ракетным ударам по гражданским объектам в Украине.

Выступая перед ООН, Зеленский призвал признать терактом ракетный удар по кременчугскому ТЦ.

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Владимир ЗеленскийООН