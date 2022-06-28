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Зеленський запропонував закріпити на рівні ООН визначення країни-терориста

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський запропонував ООН юридично визначити поняття держави-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.

Він заявив, що потрібно дати юридичне визначення, що таке держава-терорист на рівні ООН.

"Потрібна юридична оцінка та міжнародні санкції за те, що Росія руйнує міжнародний правопорядок ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні розпочалося засідання радбезу ООН щодо російських ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Виступаючи перед ООН, Зеленський закликав визнати терактом ракетний удар по кременчуцькому ТЦ.

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