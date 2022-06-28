Зеленський запропонував закріпити на рівні ООН визначення країни-терориста

Президент України Володимир Зеленський запропонував ООН юридично визначити поняття держави-терориста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.
Він заявив, що потрібно дати юридичне визначення, що таке держава-терорист на рівні ООН.
"Потрібна юридична оцінка та міжнародні санкції за те, що Росія руйнує міжнародний правопорядок ", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні розпочалося засідання радбезу ООН щодо російських ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні.
Виступаючи перед ООН, Зеленський закликав визнати терактом ракетний удар по кременчуцькому ТЦ.