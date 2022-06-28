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Совбез ООН собрался из-за войны в Украине, перед ним выступит Зеленский: трансляция

Новина українською →
Украина, Вторник 28 июня 2022 22:24
Совбез ООН собрался из-за войны в Украине, перед ним выступит Зеленский: трансляция Фото: асидання ООН по обстрелам гражданских объектов Украины (Getty Images )
Автор: Евгений Прокопенко

Совбез ООН начал заседание по обстрелам гражданских объектов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседание.

В частности речь пойдет о ракетных ударах по Кременчугу, где погибли 20 человек, а еще десятки - считают без вести пропавшими.

Перед собранием ООН выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, вчера после обстрелов Кременчуга в ООН анонсировали заседание относительно ситуации в Украине.

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