Зеленский предложил упростить получение гражданства военным и беженцам из России

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который позволит упростить получение гражданства военным и беженцам из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Законопроектом предлагается освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии составления ими присяги гражданина Украины.

В частности, Зеленский предлагает упростить получение украинского гражданства военнослужащим по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и гражданам государства-агрессора или государства-оккупанта, которые понесли в своей стране преследования, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект об оформлении документов лицам, которые проживают в зоне АТО/ООС. За проект проголосовали 348 парламентариев.

Кроме этого сообщалось, что Кабмин внес в Раду законопроект, который предлагает изменения в закон о статусе иностранцев по виду на жительство.