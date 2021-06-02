Зеленский предложил создать новый формат санкционного давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Евросоюза и США против России не работают. Глава государства предложил "не просто давить" на Москву, а изменить санкционную политику в отношении нее.
Об этом шла речь во время встречи Зеленского с сенаторами США, передает Офис президента Украины.
"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают - Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе", - отметил в ходе встречи Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что такие действия Москвы "весь цивилизованный мир не может позволять". "Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", - добавил он.
Напомним, ранее с делегаций Конгресса США встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он призвал конгрессменов использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций со строительства "Северного потока-2".
Отметим, 1 июня в Украину прибыла представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия).