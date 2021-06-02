Зеленський запропонував створити новий формат санкційного тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції Євросоюзу і США проти Росії не працюють . Глава держави запропонував "не просто тиснути" на Москву, а змінити санкційну політику щодо неї.

Про це йшлося під час зустрічі Зеленського з сенаторами США , передає Офіс президента України.

"Нинішні санкції з боку ЄС і США на сьогодні вже не працюють - Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території і погрожуючи Європі", - зазначив в ході зустрічі Зеленський.

Глава держави підкреслив, що такі дії Москви "весь цивілізований світ не може дозволяти". "Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики", - додав він.