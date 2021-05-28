ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину едет делегация Конгресса США: обсудят реформы и агрессию России

Новина українською →
Киев, Пятница 28 мая 2021 17:38
В Украину едет делегация Конгресса США: обсудят реформы и агрессию России Фото: сенатор США Джинн Шахин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский сенатор Джин Шахин анонсировала рабочее турне по странам Восточной Европы, которое совершит двухпартийная делегация Конгресса США под ее председательством. Делегация посетит Украину, Литву и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.

Об этом говорится на сайте посольства США в Украине.

Как рассказали в посольстве, находясь в Украине американские сенаторы будут поощрять продолжение реформ, направленных на укрепление демократии, и выражать солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе с все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проводить необходимые реформы, которые укрепят их демократии", - заявила сенатор Шахин.

Американский сенатор также подчеркнула, что США поддерживают Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции.

"И США стремятся сыграть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью", - сказала она.

Кроме того, как добавили в посольстве, в Литве американские сенаторы планируют встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, чтобы обсудить последние события в Беларуси.

Напомним, накануне украинский посол Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние российскому газопроводу "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конгресс США делегация визит в Украину
NEWS
Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине
Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина