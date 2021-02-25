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Зеленский предложил разработать муниципальный кодекс и подписал указ

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разработать муниципальный кодекс для развития регионов. Он также подписал соответствующий указ.

Об этом Зеленский заявил на форуме развития общин и территорий.

По его словам, первым глобальным вопросом, на котором должны сосредоточиться, - это разработка и написание муниципального кодекса Украины.

"Я знаю, что есть разные видения и модели этого документа. Я думаю, нам удастся разработать этот кодекс вместе, который способствовать развитию отдельных регионов, но и укреплению нашей унитарной Украины. Подписываю указ", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский объявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте. Он будет состоят из двух палат: палаты местных властей и палаты регионов. И использоваться как площадка для обсуждения местных проблем на самом высоком уровне.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости местных референдумов, а также поручил депутатам украинского парламента разработать и принять соответствующий закон.

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