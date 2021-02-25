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Зеленський запропонував розробити муніципальний кодекс і підписав указ

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський пропонує розробити муніципальний кодекс для розвитку регіонів. Він також підписав відповідний указ.

Про це заявив Зеленський на форумі розвитку громад і територій.

За його словами, першим глобальним питанням, на якому повинні зосередитися, - це розробка та написання муніципального кодексу України.

"Я знаю, що є різні бачення та моделі цього документа. Я думаю, нам вдасться розробити цей кодекс разом, який сприятиме розвитку окремих регіонів, але і зміцненню нашої унітарної України. Підписую указ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив, що в Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президенті. Він буде складатися з двох палат: палати місцевих влад і палати регіонів. І використовуватися як майданчик для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні.

Крім того, Зеленський заявив про необхідність місцевих референдумів, а також доручив депутатам українського парламенту розробити і прийняти відповідний закон.

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