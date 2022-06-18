Зеленский предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

"Проектом акта предлагается ратифицировать Конвенцию с целью имплементации в законодательство Украины международных стандартов в сфере предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнему насилию", - говорится в пояснительной записке.

В документе добавляется, что ратификация Конвенции в первую очередь будет способствовать повышению политического имиджа Украины на международной арене как страны, "последовательно соблюдающей взятые на себя обязательства в сфере защиты прав человека и основополагающих свобод".

Добавим, что Конвенция Совета Европы - международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнего насилия, было открыто для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). По состоянию на январь 2018 года ее подписали 45 стран и Европейский Союз (хотя еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали ее). 12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию. Хотя в марте 2021 года Турция отменила подпись и ратификацию Стамбульской конвенции.

Кстати Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала из-за протестов церквей и употребляемого в ней термина "гендер". Попытки ратифицировать Стамбульскую конвенцию были в 2016 и 2019 годах. В 2020 году петиция о ратификации Стамбульской конвенции на сайте президента Украины набрала более 25 тысяч голосов. После чего Зеленский и пообещал вынести на рассмотрение Верховной рады соответствующий законопроект.