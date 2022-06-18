Зеленський запропонував Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію

"Проектом акта пропонується ратифікувати Конвенцію з метою імплементації в законодавство України міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому насильству", - йдеться в пояснювальній записці.

В документі додається, що ратифікація Конвенції в першу чергу сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що "послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод".

Додамо, що Конвенція Ради Європи - міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, була відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі (Туреччина). Станом на січень 2018 року її підписали 45 країн та Європейський Союз (хоча ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували її). 12 березня 2012 року Туреччина стала першою країною, що ратифікувала Конвенцію. Хоча у березні 2021 року Туреччина скасувала свій підпис і ратифікацію Стамбульської конвенції.

До речі Україна підписала конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала через протести церков та термін "гендер", що в ній вживається. Спроби ратифікувати Стамбульську конвенцію були в 2016 року та 2019 роках. У 2020 році петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції на сайті президента України набрала понад 25 тисяч голосів. Після чого Зеленський і пообіцяв винести на розгляд Верховної ради відповідний законопроект.