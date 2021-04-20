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Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война"

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война".

Об этом он сказал в видеообращении.

Зеленский рассказал, что вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления.

При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

"А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал он.

Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на кордонах України

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав обговорити питання, що постали сьогодні перед Україною. Глава держави наголосив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї, та закликав громадян дотримуватись інформаційної гігієни й не піддаватися на провокації. Крім того, Президент відзначив підтримку України з боку міжнародної спільноти та звернувся до росіян.

Posted by Офіс Президента України on Tuesday, April 20, 2021

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский подавал запрос на разговор с Путиным. Однако в Кремле не ответили.

Напомним, ранее Путин не захотел присоединиться к переговорам с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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