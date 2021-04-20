Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де йде війна"

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Зустріч може відбутися "в будь-якій точці, де йде війна".
Про це він сказав у відеозверненні.
Зеленський розповів, що вчора і сьогодні на засіданнях радників нормандської четвірки і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальне заяви.
При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію.
"А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пан Путін. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - сказав він.
Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на кордонах України
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав обговорити питання, що постали сьогодні перед Україною. Глава держави наголосив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї, та закликав громадян дотримуватись інформаційної гігієни й не піддаватися на провокації. Крім того, Президент відзначив підтримку України з боку міжнародної спільноти та звернувся до росіян.Posted by Офіс Президента України on Tuesday, April 20, 2021
РБК-Україна писало, що раніше Зеленський подавав запит на розмову з Путіним. Однак в Кремлі не відповіли.
Нагадаємо, раніше Путін не захотів приєднатися до переговорів із Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.